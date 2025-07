Juro futuros sobem no Brasil em sintonia com os Treasuries

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,21%, ante 13,167% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,27%, ante 13,239%.

No início do dia as taxas futuras chegaram a oscilar em baixa no Brasil, acompanhando o mercado de Treasuries, após o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrar que foram perdidas 33.000 vagas de emprego no setor privado dos EUA no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 95.000 empregos.

Os números reforçaram as apostas, naquele momento, de que o Federal Reserve iniciará o processo de corte de juros no fim de julho.

Passado o primeiro impacto, as taxas ganharam força nos EUA e, em paralelo, também no Brasil, onde migraram para o território positivo ao longo da curva.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que também houve uma pressão técnica para a abertura da curva no Brasil. Segundo ele, alguns agentes atuaram na ponta de compra de taxa nesta quarta-feira, já antecipando o hedge (proteção) para participação no leilão de títulos de quinta-feira do Tesouro Nacional.

Os investidores também se mantiveram atentos ao embate entre governo e Congresso em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Um dia após a decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o decreto do governo que elevava alíquotas do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as discussões sobre o tema não são políticas, mas jurídicas.