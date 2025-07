Petróleo sobe 3% após Irã suspender cooperação com órgão de vigilância nuclear da ONU

O petróleo Brent fechou com alta de US$2,00, ou 3%, a US$69,11 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu US$2,00, ou 3,1%, a US$67,45 por barril.

O Brent foi negociado entre uma máxima de US$69,21 por barril e uma mínima de US$66,34 desde 25 de junho, já que as preocupações com interrupções no fornecimento no Oriente Médio diminuíram após um cessar-fogo entre o Irã e Israel.

O Irã promulgou uma lei que estipula que qualquer inspeção futura de suas instalações nucleares pela Agência Internacional de Energia Atômica precisará da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã. O país acusou a agência de estar do lado dos países ocidentais e de fornecer uma justificativa para os ataques aéreos de Israel.

"O mercado está precificando um certo prêmio de risco geopolítico decorrente da ação do Irã sobre a AIEA", disse Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS. "Mas isso é uma questão de sentimento, não há interrupções no petróleo."

Os preços também subiram depois que o presidente Donald Trump e a mídia estatal vietnamita disseram que os EUA e o Vietnã haviam fechado um acordo comercial que estabelece tarifas de 20% sobre muitas das exportações do país do sudeste asiático, após negociações de última hora.

"O apetite pelo risco parece encorajado por um aparente acordo tarifário entre os EUA e o Vietnã hoje", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates em uma nota.