Polícia do Rio prende 2 em investigação de quadrilha que furta petróleo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos nesta quarta-feira durante a "Operação Infractio" contra uma organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto.

A Transpetro, subsidiária de logística e transportes da Petrobras, tem sendo vítima de tais crimes, embora afirme que os casos de furto têm diminuído ao longo dos últimos anos graças a medidas adotadas e ações policiais.

Segundo nota do governo do Estado, os agentes cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os líderes e integrantes do grupo criminoso em Minas Gerais.