Premiê do Reino Unido reitera apoio à ministra das Finanças após ela aparecer em lágrimas no Parlamento

Por Andrew MacAskill e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deu total apoio à ministra das Finanças, Rachel Reeves, nesta quarta-feira, depois que ela apareceu em lágrimas no Parlamento na esteira de uma série de reviravoltas na reforma de benefícios sociais que abriu um buraco em seus planos orçamentários.

Reeves parecia exausta e estar enxugando as lágrimas durante a sessão de meia hora de Perguntas do Primeiro-Ministro na Câmara dos Comuns nesta quarta-feira. Seu porta-voz disse que se tratava de um assunto pessoal.