Projeto de corte de impostos de Trump retorna à Câmara dos Deputados em meio à divisão

Existem divisões semelhantes na Câmara, que os republicanos controlam por uma margem de 220 a 212 e onde uma bancada fraturada tem se oposto regularmente à sua liderança nos últimos anos, embora os membros não tenham rejeitado até agora as principais prioridades de Trump.

"A Câmara trabalhará rapidamente para aprovar o projeto de lei que promulga toda a agenda doméstica de Trump até o dia 4 de julho", disse o presidente da Casa, Mike Johnson, em um comunicado na terça-feira, citando a extensão de uma legislação de 2017 e o aumento do financiamento para as Forças Armadas e o controle da imigração.

Os líderes republicanos da Câmara definiram uma votação processual inicial sobre o projeto de lei para as 10h (horário de Brasília).

Algumas das mais fortes objeções republicanas ao projeto vêm de membros conservadores do partido, irritados porque ele não corta suficientemente os gastos e aumenta em US$5 trilhões o teto da dívida do país, que os parlamentares devem abordar nos próximos meses ou correm o risco de um calote na dívida de US$36,2 trilhões.

"O que o Senado fez foi inconcebível", disse o deputado republicano Ralph Norman, da Carolina do Sul, um dos vários conservadores que se manifestaram contra o preço mais alto do projeto de lei do Senado, acusando os senadores de distribuírem "sacos de brindes" de gastos para satisfazer opositores.

Norman disse que votará contra o avanço do projeto de lei nesta quarta-feira.