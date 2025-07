Republicanos da Câmara dizem que esperam votar nesta noite projeto de corte de impostos de Trump

Com uma maioria estreita de 220 cadeiras a 212, Johnson não pode se dar ao luxo de mais do que três deserções em suas fileiras, e os céticos da ala direita do partido disseram que tinham votos mais do que suficientes para bloquear o projeto.

"Ele sabe que eu sou um 'não'. Ele sabe que não acredito que haja votos para aprovar essa regra do jeito que está", disse aos repórteres o deputado republicano Andy Harris, de Maryland, líder do Freedom Caucus (bancada da liberdade).

Trump, que está pressionando os parlamentares para que lhe entreguem o projeto de lei para ser sancionado até o feriado do Dia da Independência, 4 de julho, reuniu-se com alguns dos dissidentes na Casa Branca. Mas, com o resultado incerto, os líderes republicanos adiaram uma votação processual por horas, enquanto trabalhavam para obter apoio.

O Senado aprovou a legislação, que, segundo analistas apartidários, acrescentará US$3,4 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do país na próxima década, pela margem mais estreita possível na terça-feira, após intenso debate sobre o alto preço do projeto e os US$900 milhões em cortes no programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda.

A deputada Lisa McClain, que preside a Conferência Republicana da Câmara, disse à Reuters que esperava que seus pares trabalhassem em votações processuais e levassem o projeto de lei para votação em plenário na noite desta quarta-feira.

"Acho que o colocaremos em votação hoje à noite. Pode ser às 10 ou 11 horas", disse McClain.