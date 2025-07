Senado aprova MP que permite leilão extra de petróleo; texto segue para sanção

O governo havia enviado um projeto de lei separado sobre o tema relacionado ao leilão, mas seu conteúdo foi incorporado pelo deputado José Priante (MDB-PA) à medida provisória relativa ao uso de receitas do petróleo e gás para determinados programas de gastos.

O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara, agora segue para sanção presidencial.

Como a Reuters antecipou no início do ano, o governo preparou esse leilão adicional para este ano com o objetivo de reforçar a arrecadação e estima levantar cerca de R$15 bilhões com a venda de pequenas parcelas dos campos do pré-sal de Tupi, Mero e Atapu.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro; Edição de Pedro Fonseca)