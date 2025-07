Setor privado dos EUA fecha vagas de forma inesperada em junho, mostra ADP

O relatório de emprego de Departamento do Trabalho será divulgado um dia antes do normal devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira.

O crescimento do emprego diminuiu à medida que as empresas lidam com a incerteza da política comercial, mas as empresas ainda não recorreram a demissões generalizadas, mantendo o mercado de trabalho ancorado.

A lentidão nas contratações também ficou evidente no relatório Jolts na terça-feira, que mostrou um declínio de 112.000 nas contratações, para 5,503 milhões em maio. O relatório também mostrou que havia 1,07 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em maio, em comparação com 1,03 em abril.

Economistas consultados pela Reuters preveem que o relatório de emprego do governo mostre criação de 105.000 postos de trabalho no setor privado em junho, de 140.000 em maio.

A estimativa para a abertura total de vagas fora do setor agrícola é de 110.000, contra 139.000 em maio, com a taxa de desemprego subindo de 4,2% em maio para 4,3%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)