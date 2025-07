Trump diz que EUA fecharam acordo comercial com Vietnã

"Tenho a grande honra de anunciar que acabei de fechar um acordo comercial com a República Socialista do Vietnã depois de falar com To Lam, o altamente respeitado secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã", disse Trump em publicação no Truth Social.

Trump disse que os produtos do Vietnã terão uma tarifa de 20% e que qualquer envio por terceiros países terá uma taxa de 40%.

O Vietnã também fornecerá aos EUA mais acesso ao seu mercado, com as exportações norte-americanas para o país sem tarifas, disse ele.

"Na minha opinião, o SUV ou, como às vezes é chamado, Large Engine Vehicle (veículo com motor grande), que se sai tão bem nos EUA, será uma adição maravilhosa às várias linhas de produtos do Vietnã", disse Trump.

A Casa Branca e o Ministério do Comércio do Vietnã não responderam imediatamente a um pedido de comentário.