Wall St cai após choque da ADP, com foco em negociações comerciais e dados de emprego

Por Sruthi Shankar e Nikhil Sharma

(Reuters) - O mercado acionário dos Estados Unidos caía nesta quarta-feira depois que dados inesperadamente fracos de empregos no setor privado dos EUA levantaram preocupações sobre o mercado de trabalho, enquanto os investidores observavam atentamente as negociações comerciais à medida que se aproxima o prazo final de 9 de julho para a imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que foram fechadas vagas no setor privado dos EUA em junho de forma inesperada e que os ganhos de emprego no mês anterior foram menores do que se pensava inicialmente.