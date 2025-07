BC diz que suspensão cautelar da C&M foi substituída por suspensão parcial após medidas contra novos ataques

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central informou nesta quinta-feira que suspensão cautelar das atividades da C&M Software foi substituída por uma suspensão parcial, em decisão tomada após a empresa adotar medidas para mitigar a possibilidade de ocorrência de novos incidentes.

"As operações da C&M poderão ser restabelecidas em dias úteis, das 6h30 às 18h30, desde que haja anuência expressa da instituição participante do Pix e o robustecimento do monitoramento de fraudes e limites transacionais", disse o BC em nota.

O BC informou na véspera que a C&M Software relatou um ataque cibernético aos seus sistemas, afirmando que havia ordenado o bloqueio do acesso das instituições financeiras à infraestrutura que opera.