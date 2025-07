BC recolhe R$115,22 bi em três operações compromissadas com vencimento no dia seguinte ao Copom

Em nota, a Warren Rena afirmou que operações como estas chegaram a representar 81,9% do volume total das compromissadas em 2019, mas em 2020, durante a pandemia, o BC começou a restringi-la. Na época, a autarquia "tirou o prêmio sobre o CDI e limitou o volume".

"Esses recursos migraram para compromissadas Over e Longas -- com livre movimentação", explicou a Warren Rena em nota assinada por Luis Felipe Vital, Cecília Mazzoni e Thais Borges.

"A volta da operação não parece ser coordenada com o Tesouro, como foi em 2020 -- trata-se de ajuste na gestão de liquidez do BC, com redução do volume de Over e a volta da compromissada Intracopom", acrescentou a nota.

(Por Fernando Cardoso)