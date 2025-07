BCE está cauteloso com aumento da incerteza no comércio global, mostra ata

(Reuters) - Os membros do Banco Central Europeu reduziram as taxas de juros no mês passado para evitar um aperto injustificado das condições monetárias e diante da elevada incerteza em relação ao comércio, segundo a ata de sua reunião de 3 a 5 de junho divulgada nesta quinta-feira.

O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez em um ano no mês passado, mas sinalizou uma pausa em qualquer afrouxamento adicional uma vez que a inflação já está de volta à meta e a política comercial errática dos Estados Unidos cria muita incerteza.

"Os membros enfatizaram que as perspectivas para a economia global permanecem altamente incertas", disse o BCE. "A incerteza comercial elevada provavelmente prevalecerá por algum tempo e poderá se ampliar e se intensificar."