Brasil apoiará negociação de acordo de livre comércio do Mercosul com o Panamá, diz Lula

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, durante reunião bilateral com o presidente panamenho, José Raúl Mulino, que o Brasil vai apoiar a negociação de acordo de livre comércio do Mercosul com o Panamá.

Em mensagem publicada no X, Lula acrescentou que se empenhará para que esse processo "se inicie rapidamente".

O presidente também confirmou sua visita ao Panamá em janeiro do próximo ano, onde participará do Fórum Econômico organizado pela CAF, o banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe, conforme comunicado do governo do Panamá divulgado nesta quinta-feira.