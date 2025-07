Crescimento de serviços na China atinge mínima em 9 meses em junho, mostra PMI do Caixin

A leitura ficou, de modo geral, em linha com a pesquisa oficial da China, que mostrou que a atividade de serviços diminuiu ligeiramente de 50,2 no mês anterior para 50,1.

O PMI do Caixin é considerado uma leitura melhor das tendências entre as empresas menores, voltadas para a exportação, enquanto que o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e médio porte, inclusive as estatais.

"Recentemente, indicadores macroeconômicos mostraram divergência, com o consumo em certos setores aumentando além das expectativas, enquanto o ímpeto de crescimento do investimento e da produção industrial enfraqueceu", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

"Devemos reconhecer que o ambiente externo continua severo e complexo, com incertezas cada vez maiores. A questão da demanda efetiva insuficiente no país ainda não foi fundamentalmente resolvida", acrescentou Wang.

O aprofundamento das pressões deflacionárias e uma persistente crise imobiliária continuaram a prejudicar a demanda e o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Embora os EUA e a China tenham chegado a uma estrutura de um acordo comercial, analistas esperam que as eventuais tarifas dos EUA permaneçam bem acima dos níveis históricos, mantendo a pressão sobre os exportadores e as autoridades para que encontrem mercados alternativos ou aumentem a demanda interna.