Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter desacelerado em junho com alta da taxa de desemprego

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ter enfraquecido ainda mais em junho, com a expectativa de que a taxa de desemprego tenha subido para um recorde de mais de três 3 anos e meio de 4,3%, uma vez que a incerteza econômica decorrente das políticas do governo Trump reduziu as contratações.

A moderação esperada no crescimento do emprego provavelmente será insuficiente para estimular o Federal Reserve a retomar seus cortes na taxa de juros em julho, com o relatório desta quinta-feira do Departamento do Trabalho devendo mostrar ainda sólidos ganhos salariais no mês passado.