CVM simplifica regras para empresas menores acessarem mercado de capitais

"Direcionado a companhias de menor porte (CMP), com faturamento bruto anual inferior a R$500 milhões, o regime oferece dispensas regulatórias proporcionais, ampliando o acesso de pequenas e médias empresas (PMEs) ao mercado de capitais", acrescentou.

Entre os benefícios, estão a substituição do formulário de referência, do prospecto e da lâmina pelo Formulário Fácil, apresentado anualmente ou por ocasião de eventos previstos na norma, bem como a divulgação de informações contábeis em períodos semestrais, em substituição às informações trimestrais.

As assembleias dessas empresas também poderão ser realizadas com a dispensa das regras de votação à distância e as companhias que se enquadrarem não precisarão apresentar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, entre outros diferenciais.

As ofertas públicas também terão especificidades no âmbito do Fácil, com as empresas registradas na CVM e classificadas como CMP podendo realizar as operações de quatro formas, sendo uma delas sem limitação de valor e outra com dispensa de participação de instituição para atuar como coordenador.

"O regime 'Fácil' é um verdadeiro divisor de águas para o mercado de capitais brasileiro, uma iniciativa importantíssima da CVM, reconhecendo o potencial das PMEs e oferecendo um caminho concreto e realista para que essas empresas acessem capital, cresçam e possam se tornar as futuras grandes empresas brasileiras", afirmou Patricia Stille, sócia-cofundadora e CEO da BEE4.

A BEE4 afirma ser o único mercado regulado pela CVM com foco no desenvolvimento do segmento de acesso no país. Com o início do Regime Fácil, afirma que passará a atuar com registro e depósito de ativos de renda fixa, além da já disponível negociação de ações, viabilizando o mercado de capitais para PMEs brasileiras.