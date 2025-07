Defensores da energia limpa veem lei orçamentária dos EUA como retrocesso

O texto também determina a venda de direitos de perfuração de petróleo e gás em terras federais e nas águas do Alasca e do Golfo do México, que Trump renomeou como Golfo da América.

A lei permite ainda que o carvão usado na produção de aço tenha uma nova redução de 2,5% nos impostos de produção, o que pode representar centenas de milhões de dólares para o setor. O texto aprovado também reduziu as taxas de royalties que as empresas de carvão precisam pagar ao minerar em terras públicas.

Rich Nolan, presidente e CEO do grupo de lobby da National Mining Association, disse que o projeto de lei apoia "a indústria de mineração atual, que está pronta para criar empregos e receitas adicionais para nossa economia".

Daniel Francis, diretor da Generate Capital, disse que o foco das indústrias eólica e solar mudará para estados e comunidades.

"Em última análise, o impacto do projeto de lei será transferir as decisões da cadeia federal, do Congresso para os estados, condados e cidades", disse ele. "Porque as economias dependem de energia, porque os eleitores se preocupam com suas contas de energia, e não há alternativa."

