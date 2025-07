Déficit comercial dos EUA aumenta em maio por fraqueza de exportações

O déficit comercial cortou um recorde de 4,61 pontos percentuais do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, sendo responsável por grande parte da retração de 0,5% do PIB durante esse período.

A expectativa é de reversão no segundo trimestre, embora o impulso esperado do comércio provavelmente seja parcialmente compensado pelos gastos mornos do consumidor.

As tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que levaram as empresas e as famílias a antecipar importações e compras de mercadorias para evitar preços mais altos decorrentes das tarifas, confundiram o cenário econômico. Os economistas alertaram que pode levar algum tempo para que as distorções relacionadas às tarifas sejam eliminadas dos dados econômicos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)