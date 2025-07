Deputados republicanos levam projeto de lei de Trump para votação final

Por Bo Erickson e David Morgan e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Deputados republicanos avançaram na madrugada desta quinta-feira com o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em direção a uma votação final, parecendo superar as divisões internas do partido sobre o custo da legislação.

Após um dia de reuniões a portas fechadas no Capitólio e na Casa Branca, os parlamentares superaram um último obstáculo processual necessário para iniciar o debate sobre o projeto de lei em uma votação de 219 a 213 por volta das 4h30 (horário de Brasília).