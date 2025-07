Dólar à vista fecha em baixa de 0,27%, a R$5,4047 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira com leve baixa ante o real, suficiente para a divisa atingir a menor cotação em pouco mais de um ano, com a moeda sendo influenciada por um lado por dados positivos de emprego nos Estados Unidos e por outro por fluxo de entrada de recursos para investimentos em portfólio no Brasil.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,27%, aos R$5,4047, na menor cotação desde 24 de junho de 2024, quando encerrou aos R$5,3904. No ano, a divisa acumula baixa de 12,53%.

Às 17h04 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,39%, aos R$5,4410.