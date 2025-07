Dólar sobe após dados de emprego mais fortes do que o esperado nos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,26%, a R$5,476 na venda.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou com baixa de 0,77%, a R$5,4191, na menor cotação desde 19 de agosto do ano passado.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força da divisa norte-americana no exterior, depois que o governo dos EUA informou que foram criados 147.000 postos de trabalho no país em junho, acima dos 144.000 empregos abertos em maio, em dado revisado para cima.

O resultado veio bem acima do esperado por economistas em pesquisa da Reuters, que projetavam a criação de 110.000 vagas. O relatório ainda mostrou que a taxa de desemprego caiu para 4,1% em junho, de 4,2% em maio. A expectativa era de que a taxa subiria para 4,3%.

Os números de emprego, que eram amplamente aguardados durante toda a semana, vieram na contramão de dados recentes que mostraram uma inflação moderada e uma desaceleração do mercado de trabalho, o que vinha fomentando as apostas em cortes de juros pelo Fed.

Com o novo sinal de força do mercado de trabalho desta quinta, operadores passaram a precificar 53 pontos-base de afrouxamento monetário neste ano, de 66 pontos antes do relatório. As chances de um corte já na próxima reunião, em julho, estavam em 6%, de 24% mais cedo.