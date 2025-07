Encomendas à indústria dos EUA se recuperam em maio com demanda por aeronaves

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos aumentaram em maio devido à forte demanda por aeronaves, e os gastos das empresas com equipamentos parecem estar fortes na metade do segundo trimestre.

As encomendas à indústria cresceram 8,2% em maio após queda revisada para baixo de 3,9% em abril, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters esperavam ganho de 8,2%, depois de um declínio de 3,7% relatado anteriormente em abril. As encomendas tiveram alta de 3,2% em maio na comparação anual.

A manufatura, que responde por 10,2% da economia, continua limitada pelas tarifas agressivas do presidente Donald Trump sobre produtos importados.