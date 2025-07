EUA suspendem restrições a softwares de design de chips e etano enquanto trégua comercial com a China

O EUA também enviaram cartas aos produtores de etano para rescindir uma exigência de licenciamento restritivo sobre as exportações para a China imposta no final de maio e em junho.

As restrições impostas aos desenvolvedores de software EDA e aos produtores de etano foram apenas algumas das muitas contramedidas impostas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, em resposta à suspensão das exportações de terras raras e ímãs pela China em abril.

A medida de Pequim em relação às terras raras, parte da retaliação contra as tarifas anteriores impostas por Trump este ano, afetou as cadeias de oferta para montadoras de automóveis, fabricantes aeroespaciais, empresas de semicondutores e empreiteiras militares. A questão ameaçou arruinar um acordo comercial bilateral.

Na sexta-feira, o Ministério do Comércio da China disse que, após conversas com os EUA, os dois lados confirmaram uma estrutura sob a qual a China analisará os pedidos de exportação de itens controlados, enquanto os EUA cancelarão as medidas restritivas correspondentes.

"Os EUA intensificaram para depois aliviar. Eles impuseram restrições a muitos outros itens para fazer com que os chineses recuassem em relação às terras raras", de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões dentro do governo dos EUA.

"À medida que os EUA e a China continuarem a manter esse acordo, veremos muitas dessas restrições desaparecerem. Voltaremos ao status quo, onde estávamos em fevereiro/março", disse a fonte, que não estava autorizada a falar com a mídia e não quis ser identificada.