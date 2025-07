EXCLUSIVO-Brics prepara fundo de garantias para impulsionar investimentos nos países membros, dizem fontes

Por Marcela Ayres e Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O Brics anunciará a criação de um fundo de garantias alimentado com recursos do seu Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para baratear projetos de empresas privadas em setores estratégicos e alavancar investimentos nos países do bloco, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

O plano, que busca replicar a experiência do Banco Mundial com a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA, no inglês), pode ganhar tração em um momento de recalibragem do fluxo de recursos no mundo, com países em desenvolvimento se beneficiando do cenário de incertezas sobre a política econômica nos Estados Unidos.