Futuros de Wall Street oscilam pouco antes de dados de emprego dos EUA

A expectativa é de que os dados mostrem que o mercado de trabalho dos EUA desacelerou ainda mais em junho, com a taxa de desemprego subindo para 4,3%, o maior valor em três anos e meio, já que a incerteza econômica decorrente das políticas do governo do presidente Donald Trump tem reduzido as contratações.

"O chair (Jerome) Powell, que lidera o campo para que o Fed mantenha os juros em suspenso, argumenta que a inflação instável e um mercado de trabalho sólido significam que a taxa deve ser mantida levemente restritiva", disseram analistas do ING em uma nota.

"Claramente, qualquer surpresa negativa no relatório de emprego enfraqueceria sua posição (de Powell) e permitiria que o mercado continuasse a precificar um corte de juros na reunião de julho."

Operadores estão atribuindo uma chance de 25% de o Federal Reserve cortar os juros na reunião de julho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, acima dos cerca de 20% de uma semana atrás.

Outros dados econômicos nesta quinta-feira incluem pedidos semanais de auxílio-desemprego e as leituras de atividade do setor de serviços da S&P Global e do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) para junho.

O futuro do S&P 500 subia 0,06%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,08%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,07%.