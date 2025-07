Governo Trump se concentrará no substituto do chair do Fed antes do fim do ano, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se concentrar em encontrar um substituto para o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, antes do final do ano, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, à CNBC nesta quinta-feira, acrescentando que as autoridades têm "muitos bons candidatos".

Bessent disse que cabe ao Fed decidir a taxa de juros, embora tenha acrescentado que, se o banco central dos EUA não reduzir os juros em breve, qualquer possível corte em setembro poderá ser maior.

Questionado se alguém poderia dirigir o Tesouro e o Fed ao mesmo tempo, Bessent disse que isso não acontece desde a década de 1930, mas não descartou explicitamente essa solução. Bessent foi apontado como um possível candidato ao cargo no Fed.