Ibovespa renova máximas com força de bancos e recordes em NY

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, renovando máximas históricas com apoio dos bancos, em sessão de recordes também em Wall Street, após a divulgação de dados robustos sobre o mercado de trabalho norte-americano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,48%, a 141.105,31 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 141.303,55 pontos no melhor momento e 139.050,93 pontos na mínima do dia.