Ibovespa renova máxima acima de 141 mil pontos com apoio de Itaú e Vale

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,52%, com bancos como um todo com sinal positivo, fortalecendo o Ibovespa. BRADESCO PN valorizava-se 1,04% e SANTANDER BRASIL UNIT subia 1,16%. BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 2,23%, tendo ainda no radar anúncio de que destinará R$230 bilhões para o financiamento da safra 2025/26.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,63%, tendo como pano de fundo a alta dos futuros de minério de ferro na China, com novo impulso de Pequim para conter a concorrência de preços baixos e cortar o excesso de capacidade industrial. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou a sessão do dia com alta de 2,45%, a 733 iuanes (US$102,33) a tonelada -- um pico desde 16 de maio.

- PETROBRAS PN era negociada com elevação de 1%, apesar da fraqueza dos preços do petróleo no mercado global. O barril de Brent mostrava queda de 0,48%, a US$68,78.

- EMBRAER ON subia 2,3% após divulgar na noite da véspera que entregou 61 aeronaves no segundo trimestre, sendo 19 jatos comerciais, 38 executivos e 4 de defesa. O total é 30% maior em relação ao segundo trimestre do ano passado. Analistas do BTG Pactual afirmaram que os dados ficaram acima das suas expectativas e reiteraram recomendação de compra para as ações.

- VAMOS LOCAÇÃO ON valorizava-se 4,05%, em sessão de ajustes após duas quedas seguidas, período em que acumulou declínio de 5,5%. Na véspera, a ação atingiu uma mínima intradia desde meados de março.

- RAÍZEN PN caía 0,6%, entre as poucas baixas do dia, após três altas seguidas, quando somou uma alta de 3%. No último dia 27, o papel encerrou o pregão a R$1,63, mínima histórica de fechamento. Investidores continuam monitorando os movimentos da empresa, uma joint venture do grupo Cosan com a Shell, para reduzir o endividamento, em um ambiente com desafios na cana-de-açúcar e com taxas de juros em patamares elevados.