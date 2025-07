Lula deve visitar o Paraguai a convite do presidente Peña

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou nesta quinta-feira convite do presidente do Paraguai, Santiago Peña, para visitar o país vizinho, informou o governo brasileiro em comunicado do Palácio do Planalto.

Os dois países se comprometeram a retomar a revisão do Anexo C do tratado da usina de Itaipu, que é compartilhada pelos dois países, informou o comunicado.

As negociações relacionadas à usina de Itaipu, inicialmente previstas para serem concluídas no final de maio, foram suspensas em abril após o Paraguai solicitar ao Brasil que esclarecesse uma "ação de inteligência" contra autoridades paraguaias.