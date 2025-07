Membro do BC do Japão pede retomada de aumentos dos juros após pausa temporária

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TOKYO/TSU, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deveria retomar os aumentos da taxa de juros após uma pausa temporária para avaliar o impacto das tarifas dos Estados Unidos, disse o membro da diretoria Hajime Takata, sinalizando otimismo de que o país está no caminho certo para atingir de forma duradoura a meta de preços do banco central.

Takata disse que o Japão estava próximo de atingir a meta de inflação de 2% do banco central, com lucros corporativos robustos e escassez de mão de obra aumentando os salários e as pressões sobre os preços.