Membro do BCE diz que risco para inflação é mais de queda do que alta

BERLIM (Reuters) - O risco para a inflação é mais de queda do que alta, disse o presidente do banco central da Bélgica, Pierre Wunsch, ao jornal alemão Handelsblatt, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira.

Falando à margem de uma conferência de bancos centrais em Sintra, o membro do Banco Central Europeu (BCE) citou a queda nos preços da energia, a força contínua do euro e as perspectivas incertas de crescimento como motivos para essa avaliação.

A taxa de juros no nível neutro de 1,5% a 2% pode não ser suficiente, disse Wunsch, acrescentando que há argumentos a favor de uma política monetária de apoio moderado.