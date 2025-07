Ministra das Finanças do Reino Unido diz estar determinada a continuar trabalho "difícil"

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quinta-feira que seu trabalho é difícil, mas que continua sendo o cargo dos seus sonhos e que ela está determinada a continuar exercendo.

Reeves falou um dia depois de ter aparecido em lágrimas no Parlamento, provocando temores sobre seu futuro no cargo e desencadeando vendas no mercado de títulos.

"Esse trabalho é fácil? É fácil dar uma guinada na economia? Não, não é. É difícil, mas estou dando continuidade a esse trabalho", disse Reeves a repórteres.