Oi inclui outras duas subsidiárias em plano de recuperação judicial

(Reuters) - A Oi anunciou nesta quinta-feira que protocolou pedido de recuperação judicial das subsidiárias Serviços de Rede S.A. (Serede) e Brasil Telecom Call Center S.A. no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como parte das medidas para aliviar a pressão no caixa e cumprir com suas obrigações financeiras.

Em fato relevante, a empresa de telefonia disse que a decisão tem por objetivo preservar a continuidade das operações e viabilizar a reorganização financeira das subsidiárias.

Com isso, as duas subsidiárias começam a fazer parte de um grupo mais amplo em recuperação judicial, que reúne a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance BV e Oi Brasil Holdings Cooperatief UA.