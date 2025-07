Petróleo cai com incerteza sobre tarifas dos EUA, antes do esperado aumento da produção da Opep+

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira, com os investidores preocupados com o fato de que as tarifas dos Estados Unidos possam desacelerar a demanda de energia, antes de um esperado aumento da oferta pelos principais produtores de petróleo.

Os preços futuros do petróleo Brent caíram 0,45%, a US$68,80 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu 0,67%, a US$67, em negociações fracas na véspera do feriado do Dia da Independência.