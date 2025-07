Presidente do Fed de Atlanta diz que ajuste a políticas de Trump pode levar um ano ou mais

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos provavelmente enfrentarão um período de inflação alta que pode se infiltrar na mente do consumidor, com as empresas precisando de um ano ou mais para se ajustarem às mudanças no comércio e em outras políticas, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quinta-feira.

"O ponto principal é que o ajuste dos preços e da economia em geral às mudanças no comércio e em outras políticas futuras nos Estados Unidos, juntamente com os desdobramentos geopolíticos, não será uma mudança única, curta e simples nos preços, como sugerem os modelos padrão dos livros didáticos", disse Bostic em comentários para uma conferência na Alemanha.