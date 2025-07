Setor de serviços dos EUA volta a expandir em junho, mas emprego tem contração

Economistas afirmam que as empresas estão em um limbo devido à incerteza sobre o que acontecerá depois que a pausa de 90 dias imposta pelo presidente Donald Trump para o aumento das tarifas recíprocas expirar na próxima semana. Uma redução temporária de 90 dias nas taxas entre os EUA e a China deve expirar em agosto.

A medida de novos pedidos da pesquisa se recuperou para 51,3 no mês passado, de 46,4 em maio. A melhora na demanda, entretanto, não conseguiu impulsionar o nível do emprego. A medida de emprego no setor caiu de 50,7 em maio para 47,2. Ela se contraiu em três dos últimos seis meses.

Isso é consistente com outros dados que sugeriram uma perda de impulso do mercado de trabalho em meio a uma hesitação das empresas em aumentar as contratações.

O ISM observou que "um maior escrutínio está sendo colocado em todos os empregos que precisam ser preenchidos, seja uma nova posição ou o preenchimento de uma função existente".

As empresas, no entanto, continuam acumulando trabalhadores depois de enfrentarem dificuldades para encontrar mão de obra durante e após a pandemia da Covid-19. Isso está mantendo o mercado de trabalho funcionando e a economia em geral distante da recessão.

Mas um período de crescimento lento e inflação alta, comumente conhecido como "estagflação", continua sendo um risco para a economia. A medida de preços pagos por insumos de serviços diminuiu de 68,7 em maio para um valor ainda alto de 67,5.