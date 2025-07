Setor de serviços no Brasil contrai pelo 3º mês seguido em junho, mostra PMI

Com a contração da atividade industrial se aprofundando também em junho, o PMI Composto do Brasil caiu a 48,7, de 49,1 em maio, indo ao nível mais baixo desde janeiro.

"Os resultados de junho levantam alguns alertas sobre o desempenho econômico do setor privado do Brasil no segundo trimestre do ano. A leitura média do índice composto de produção foi a mais baixa desde o primeiro trimestre de 2021, com quedas relatadas pelos fabricantes de bens e pelos fornecedores de serviços em meio à contenção da demanda", disse Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

Ao comentar a queda da produção em junho, os participantes da pesquisa citaram o elevados custos de crédito, condições adversas de demanda e quedas nas novas encomendas.

Ainda assim, o emprego no setor de serviços brasileiro aumentou em junho, chegando a oito meses seguidos de expansão, ainda que tenha mostrado pouca alteração em relação a maio.

A escassez de entrada de novos trabalhos ajudou a restringir a inflação dos preços cobrados pelos fornecedores de serviços, que subiram no ritmo mais fraco em mais de um ano.

Ao mesmo tempo, houve um aumento marginalmente maior nos preços de insumos, com as empresas monitoradas informando que pagaram mais por produtos de limpeza, materiais de construção, mão de obra, alimentos, combustíveis, eletricidade e água.