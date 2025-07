STF homologa acordo para ressarcir vítimas de fraudes no INSS

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou nesta quinta-feira o acordo assinado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e por outros órgãos que prevê o ressarcimento integral de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O acordo, que abarca descontos efetuados entre março de 2020 e março de 2025, estabelece a devolução integral e imediata dos valores, por via administrativa, diretamente na folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

"As bases do acordo, definidas na audiência, preveem o ressarcimento rápido, integral e efetivo dos danos causados e a responsabilização das associações envolvidas na prática de atos ilegais", informou o STF em nota.