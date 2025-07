Taxas dos DIs acompanham Treasuries e sobem após dado forte de emprego nos EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,28%, ante 13,209% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,33%, ante 13,262%.

As taxas futuras chegaram a oscilar no território negativo no início do dia no Brasil, mas a divulgação do relatório de emprego payroll nos EUA, às 9h30, alterou o cenário.

O documento mostrou que a economia dos EUA abriu 147.000 postos de trabalho fora do setor agrícola em junho, após a criação de 144.000 vagas em maio, em dado revisado para cima. O resultado de junho ficou bem acima da projeção mediana dos economistas consultados pela Reuters, de criação de 110.000 vagas.

Em reação, os yields dos Treasuries avançaram, impulsionando também as taxas dos DIs no Brasil.

“O mercado como um todo estava esperando os resultados do payroll, para ver se o Federal Reserve tem abertura um pouco maior (para corte de juros). E o número veio acima”, comentou durante a tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.

“Isso fortaleceu a ideia de que o Fed não deve cortar (juros) em julho, e sim iniciar o processo em setembro, o que pressionou os DIs de longo prazo, por conta dos Treasuries”, acrescentou.