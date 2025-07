Tesla pode enfrentar segundo ano de queda nas vendas após redução de entregas no 2º tri

Ainda assim, as ações, que caíram cerca de um quarto este ano, subiram 4,5%, uma vez que a queda foi menos severa do que as estimativas mais pessimistas dos analistas, em parte ajudadas por uma modesta recuperação da demanda no competitivo mercado chinês, onde seu atualizado Modelo Y ganhou alguma força.

Embora a Tesla tenha se apoiado em ofertas como financiamento de baixo custo para impulsionar a demanda, ela ainda não lançou modelos mais baratos, há muito prometidos, em um mercado em que veículos elétricos sofisticados e repletos de recursos de seus rivais chineses têm conquistado os compradores.

A Tesla havia dito que começaria a produzir um veículo mais barato - que se espera que seja um Model Y simplificado - até o final de junho, mas a Reuters informou em abril que a decisão foi adiada por pelo menos alguns meses.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em San Francisco)