Trabalhadores conseguem outro grande aumento salarial com Japão carente de mão de obra

Por Makiko Yamazaki e Kentaro Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - As empresas japonesas concordaram em aumentar os salários em uma média de 5,25% este ano, o maior aumento salarial em 34 anos e o terceiro ano consecutivo de crescimento robusto nos salários, à medida que enfrentam uma grave escassez de mão de obra e procuram proteger os trabalhadores da inflação.

O valor final registrado nesta quinta-feira pelo grupo sindical Rengo -- o maior do Japão, com 7 milhões de membros -- segue-se a um aumento de 5,10% no ano passado e de 3,58% no ano anterior -- um forte contraste com as décadas anteriores de salários estagnados.