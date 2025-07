Vietnã exalta acordo com os EUA como impulso para os negócios enquanto empresas aguardam detalhes

O pacto é resultado de meses de discussões e de uma série de concessões feitas pelo Vietnã para negociar uma redução nas tarifas que foram inicialmente fixadas em 46%, o que provocou alarme no país, que é dependente de exportações.

"Esse é um importante resultado de negociação, que cria esperança e expectativas para as empresas", disse o ministro das Finanças do Vietnã, Nguyen Van Thang, em uma reunião de gabinete, acrescentando que o país também expandirá relações comerciais "harmoniosas e sustentáveis" com outros países.

O anúncio foi feito após um telefonema entre Trump e o presidente do Vietnã, To Lam, na quarta-feira. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores vietnamita, Pham Thu Hang, disse que To Lam "valoriza muito a atenção do presidente Donald Trump ao Vietnã".

Os EUA são o maior mercado de exportação do Vietnã e os crescentes laços econômicos, diplomáticos e militares dos dois países são uma proteção contra o maior rival estratégico de Washington, a China, uma das principais fontes de importação para Hanói.

Os EUA registraram um déficit comercial de US$123 bilhões com o Vietnã no ano passado, um dos maiores do mundo.

Washington tem pressionado o Vietnã a reduzir o uso de tecnologia chinesa nos dispositivos que monta, o que representa um desafio em um país com limitações na cadeia de oferta e forte dependência de componentes e materiais importados para produtos que variam de televisores e smartphones a roupas e calçados.