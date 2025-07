XP antecipa previsão de início de cortes de juros para janeiro com expectativas menores de inflação

SÃO PAULO (Reuters) - A XP antecipou sua perspectiva para o início do afrouxamento monetário no Brasil para janeiro, de abril anteriormente, calculando a taxa básica de juros Selic em 12,5% ao final de 2026 e prevendo inflação mais fraca tanto este ano quanto no próximo.

O Banco Central elevou a Selic a 15% ao ano no mês passado e antecipou uma interrupção no ciclo de alta de juros na próxima reunião, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por "período bastante prolongado".

"Com o alívio na inflação de curto prazo, o BC deve gradualmente ganhar confiança de que a política monetária está funcionando", disse a XP em nota assinada pelo economista-chefe Caio Megale e sua equipe.