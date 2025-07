Ações europeias recuam pressionadas por quedas de papéis de bancos e mineração

O setor de recursos básicos ficou atrás dos principais setores do STOXX 600, com queda de 1,4%, conforme preços dos metais básicos, incluindo o cobre, ficaram sob pressão.

O setor de bancos da zona do euro caiu 1,3%, com o espanhol BBVA liderando as quedas, com baixa de 2,6%.

Ajudando a limitar as perdas, o setor de saúde avançou 1,1%. As farmacêuticas Novartis, Roche e Novo Nordisk registraram ganhos.

Na última notícia sobre tarifas, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que Washington começará a enviar cartas a países nesta sexta-feira especificando quais taxas tarifárias serão aplicadas às importações para os EUA.

Com a pausa de 90 dias de Trump em relação ao aumento das tarifas dos EUA terminando na próxima semana, investidores adotaram uma postura cautelosa, já que vários grandes parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, ainda não fecharam acordos comerciais.

A UE está pressionando por um acordo preliminar com os EUA antes do prazo final, buscando alívio tarifário imediato em setores importantes como parte de qualquer acordo comercial.