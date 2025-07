China poupa grandes produtores de conhaque de taxas da UE

XANGAI (Reuters) - A China poupou os principais produtores de conhaque Pernod Ricard , LVMH e Remy Cointreau de novas taxas de até 35% sobre o conhaque da UE nesta sexta-feira, aliviando as tensões comerciais com Bruxelas, enquanto Pequim busca resolver uma disputa separada sobre as tarifas dos veículos elétricos fabricados na China.

A China cobrará tarifas de até 34,9% por um período de cinco anos a partir de 5 de julho de 2025 sobre o conhaque originário da União Europeia, sendo a maior parte conhaque da França, disse o Ministério do Comércio da China em uma decisão final.

Mas a maior parte do setor de conhaque da França, incluindo as grandes marcas Hennessy e Remy Martin, de propriedade da LVMH, estará isenta das tarifas, desde que vendam a um preço mínimo, disse o ministério em um comunicado. Os preços mínimos não foram divulgados.