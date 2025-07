China navega por trégua delicada com os EUA e reforça consenso comercial

Em três declarações separadas divulgadas na semana passada sobre as negociações comerciais com os EUA, o ministério pediu a Washington que preservasse o impulso positivo e, ao mesmo tempo, alertou outros países contra "fazer um acordo que prejudique os interesses da China" com os EUA.

Graças à trégua comercial, a China não corre o risco de ser atingida por tarifas mais altas quando a pausa de 90 dias nas taxas do Dia da Libertação terminar na próxima semana, mas os acordos de Trump com o Reino Unido e o Vietnã sugerem que a China pode continuar sendo um alvo indireto, disse Julian Evans-Pritchard, chefe da China Economics.

"Parece que Trump está interessado em reprimir o redirecionamento das exportações chinesas por meio de países terceiros, o que diminui a eficácia das tarifas dos EUA", disse Evans-Pritchard.

Com a proximidade do prazo de 9 de julho para que os países negociem acordos comerciais com os EUA, Pequim quer lembrar a Washington que o sucesso de suas negociações comerciais em Londres não foi fácil.

Neste ano, a China retaliou as tarifas dos EUA suspendendo as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais. Durante as negociações comerciais em Genebra, em maio, Pequim se comprometeu a remover as medidas impostas desde 2 de abril, mas os EUA afirmaram que esses materiais não estavam avançando tão rapidamente quanto o combinado.

O avanço ocorreu durante as negociações em Londres, em junho, com os dois lados concordando com uma estrutura para implementar o acordo de Genebra que envolvia a aceleração das remessas de minerais de terras raras para os EUA.