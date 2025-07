Dólar sobe após registrar menor valor em mais de um ano na véspera

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,12%, a R$5,454 na venda.

Nesta sessão, investidores pareciam estar realizando ajustes em suas posições em meio aos patamares relativamente baixos atingidos pela divisa norte-americana nos últimos dias. Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,27%, a R$5,4047, na menor cotação desde 24 de junho de 2024.

Os movimentos da moeda brasileira ocorriam na esteira da baixa volatilidade do dólar no exterior devido ao fechamento dos mercados norte-americanos no feriado do Dia da Independência.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,01%, a 97,024.

Com poucos fatores para influenciar os negócios neste pregão, os investidores aguardavam comentários de autoridades brasileiras pela manhã.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam de evento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), do Brics, pela manhã no Rio de Janeiro.