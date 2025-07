Estaleiros brasileiros e chineses assinam no sábado acordos para desenvolver parcerias

"Desde segunda-feira, representantes desses grupos da China estão no Brasil e visitaram as plantas industriais das companhias brasileiras e alinharam interesses mútuos para possíveis parcerias futuras", informou a Petrobras.

A assinatura ocorrerá durante o Fórum Estratégico para a Indústria Naval Brasil-China, no Rio de Janeiro, um desdobramento da visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China em maio.

Os acordos ocorrem enquanto a Petrobras e a Transpetro, subsidiária de transporte e logística da petroleira, retomam investimentos no segmento naval e offshore, apoiadas pelo Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras.

"A possibilidade de realizar parcerias com os estaleiros chineses, que estão entre os mais desenvolvidos do mundo, permite que a indústria naval brasileira acesse novas tecnologias e, possivelmente, até mesmo novas encomendas, que podem ser compartilhadas com os chineses", disse o presidente da Transpetro, Sergio Bacci.

"Esse diálogo também se insere no novo contexto global em que os Estados Unidos estão priorizando a sua indústria local e abrindo espaços para novas parcerias comerciais estratégicas entre outros países, como a China e o Brasil."

A retomada da indústria naval no Brasil foi uma das promessas de campanha do presidente Lula.