Haddad defende tributação de super-ricos diante de aumento da concentração de renda no mundo

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o mundo precisa repensar a tributação sobre super-ricos, argumentando que as alíquotas que recaem sobre essas pessoas caíram muito nas últimas décadas, levando a concentração de renda a “patamares inimagináveis”.

Em seminário do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), no Rio de Janeiro, o ministro afirmou que sem iniciativas desse tipo haverá dificuldade de obter recursos para enfrentar desafios colocados para as economias, como as mudanças nos mercados de trabalho com o avanço da inteligência artificial.

“As fortunas individuais estão atingindo patamares inimagináveis. Em um planeta com 8 bilhões de habitantes, 3.000 famílias acumulam uma riqueza de US$15 trilhões. Se nós não ousarmos um pouco, não formos para além de mecanismos de financiamento, nós vamos ter muita dificuldade de enfrentar os desafios”, disse.